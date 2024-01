Apresentadoras do 'Encontro' ficam sem resposta da plateia - Reprodução / TV Globo

Publicado 08/01/2024 13:12

A edição do programa "Encontro", exibida na manhã desta segunda-feira (08), ganhou destaque nas redes sociais assim que a emissora iniciou a transmissão ao vivo. Isso porque as apresentadoras Tati Machado e Valéria Almeida passaram por uma situação para lá de inesperada com a plateia.

Tudo aconteceu após uma tentativa de interação com o público presente nos estúdios Globo, mas sem sucesso. Enquanto a atração matinal retornava do intervalo, Tati aproveitou o momento para falar sobre a estreia do "Big Brother Brasil 24".

"E a gente quer saber, quem aqui está ansioso para o BBB, gente?", questionou a comunicadora, que não recebeu nenhuma resposta. Ao perceber a gafe da plateia, Tati Machado refez a pergunta: "Tem alguém ansioso aí? Levanta a mão".

O momento, é claro, repercutiu na web e ficou entre os assuntos mais comentados. Internautas aproveitaram a ocasião para recordar um momento parecido com a plateia de um programa da Record.

"Dona Xepa fazendo escola", brincou um seguidor, se referindo ao clássico momento em que Maurício Mattar tentou interagir com o público da emissora de Edir Macedo e também ficou sem resposta. "Representando a minha reação!", se divertiu outro. "Resumindo: ninguém", destacou um terceiro.

Vale lembrar que o "BBB 24" estreia nesta segunda-feira (08), sob o comando de Tadeu Schmidt, logo após o capítulo da novela "Terra e Paixão".