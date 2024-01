Gabi Luthai é casada com Teo Teló - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 15:25 | Atualizado 08/01/2024 15:30

A cantora Gabi Luthai abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (8) e desabou sobre a semelhança do marido, Teo Teló, com o irmão, Michel Teló.

"Como você lida com tanta gente confundindo seu marido com o irmão?", perguntou uma fã. "Eu acho pior a parte que me julgam como destruidora de lares (risos). Me xingam de graça, como se eu estivesse pegando homem casado", disse Gabi.

Gabi e Teo estão à espera do primeiro filho e enquanto não anunciam o nome do bebê, a artista falou sobre a gestação. Ela completou 25 semanas nesta segunda e revelou que não planeja ter babá.

"No começo, não, mas depois provavelmente teremos, até pra poder trabalhar e ser mais produtiva", explicou. "Porém isso é só uma suposição, as coisa mudam de acordo com as vivências! Veremos".

