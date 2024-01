Andressa Urach fica presa no trânsito - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 17:38

Andressa Urach enfrentou um trânsito intenso na BR-116, estrada de Santa Catarina para São Paulo, na noite do último domingo (7) e chegou a fazer xixi na via devido às paradas contínuas.

Nos Stories do Instagram, a modelo contou que sentiu "medo" durante o trajeto, que levou mais tempo do que o esperado para ser concluído. "Estou brava. Já fiz xixi no chão e já tive surtos psicóticos", disse ela, informando que também gritou durante o engarrafamento.

"A princípio, teve um acidente na BR, só que a gente achou super estranho. A gente via que tinha partes em que tinha simplesmente caminhões trancando o trânsito. A gente ficou muito assustado, desconfiado, porque não fazia sentido", explicou.

De acordo com atriz de vídeos adultos, ela suspeita que havia alguma operação criminosa no percurso. "Não sei se tem coisa armada aí por trás, se algum tipo de assalto. A gente ficou muito preocupado, porque nessas ocasiões acontece muito roubo de carga e sequestro", afirmou.

"Quando o trânsito fica parado, todo mundo fica super relaxado, as pessoas descem do carro, e é nessas horas em que acontece a maldade. A gente ficou mais de seis horas nessa história de ficar parado ali. Fiquei com um pressentimento ruim e comecei a orar, pedindo para Deus guardar a gente", completou.