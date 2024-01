Yasmin Brunet e Vanessa Lopes - Reprodução/Multishow

Yasmin Brunet e Vanessa LopesReprodução/Multishow

Publicado 08/01/2024 20:11 | Atualizado 08/01/2024 20:44

No trecho exibido no Mesacast BBB, a modelo fala sobre o motivo de ter aceitado entrar no programa. "Por causa disso também e de ter o peso de ter uma mãe conhecida e tudo mais", iniciou ela.

"De querer mostrar quem eu sou pela primeira vez, inclusive, porque basicamente o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente e como sabem ou não", explicou. "Te entendo", afirmou a TikToker.

"Exatamente! Inclusive, depois eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca", acrescentou Yasmin. "É verdade", completa Vanessa. Confira o trecho completo: