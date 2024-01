Gustavo Cowboy pede namorada em casamento - Reprodução/Instagram

Gustavo Cowboy pede namorada em casamentoReprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 18:54

O ex-BBB Gustavo Benedeti, que ficou conhecido no reality show da TV Globo como Cowboy, teria pedido a namorada em casamento, nesta segunda-feira (8). O pedido foi feito durante viagem do casal aos Estados Unidos.



De acordo com o perfil Segue a Cami no Instagram, Ana Paula Heiss estaria noiva do ex-BBB. Em registros compartilhados nas redes sociais, a jovem aparece exibindo a aliança para a foto e escreveu: "Eu disse sim".



Vale lembrar que durante sua participação no BBB 23, Gustavo Cowboy se envolveu com a jogadora de vôlei Key Alves. Os dois continuaram juntos após serem eliminados do programa, mas o relacionamento chegou ao fim pouco tempo depois, em abril do ano passado.