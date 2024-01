Nizam é confirmado no BBB 24 - Reprodução/ TV Globo

Publicado 05/01/2024 18:58 | Atualizado 05/01/2024 19:12

Rio - Nizam, de 32 anos, também está confirmado no BBB 24! O anúncio dos participantes está sendo feito ao longo desta sexta-feira (5), na programação da TV Globo. A edição deste ano começa na próxima segunda-feira (8).

Nascido na Mooca, em São Paulo, o executivo de contas internacional faz faculdade de Gestão Comercial e é filho de pai e mãe libaneses, por isso, foi criado em meio à cultura da região. Chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e, durante a infância, montava a cavalo. Após ingressar no curso de Relações Internacionais, migrou para Comércio Exterior, mas não se formou.

Atualmente desempregado, o "pipoca" começou a trabalhar em cruzeiros internacionais aos 21 anos, onde atuou na área de vendas e como gerente da agência de viagens a bordo. Depois de dez anos viajando pelo mundo, passou por 62 países e aprendeu a falar três idiomas. Nizam voltou ao Brasil em 2022 e passou por momentos difíceis nos últimos anos, com a morte do pai e um assalto à própria casa.

Solteiro, o paulista mora sozinho e gosta muito de jogar videogame. Para o participante, basquete é hoje um hobby, assim como o futebol com os amigos. Curte baladas e festas e diz ser extrovertido. “Tudo da minha vida me trouxe até aqui. Tenho muita história para contar”, garante o brother, que destacou como traços de sua personalidade a fidelidade, a justiça e a verdade. Nizam também ressaltou ter boa comunicação com todo tipo de pessoa.