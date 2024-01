Beatriz, 23 anos. É vendedora de Guarulhos (SP). - Globo

Publicado 05/01/2024 17:42 | Atualizado 05/01/2024 18:21

Rio - A vendedora paulista Beatriz Reis, 23 anos, está na Pipoca do BBB 24. Ex-camelô, ela trabalha com megafone em uma loja do Brás, em São Paulo.

É a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles ajudando os pais a venderem mercadorias nas ruas e em feiras como camelô. Também já trabalhou como babá e modelo fotográfica. “Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30...”, brinca.



Solteira, ela diz que é muito intensa e que, em um primeiro momento, seu jeito expansivo de se comunicar chama a atenção e costuma dividir opiniões entre “ame ou odeie”. Mas ela afirma que, no fundo, é uma mulher alegre e autêntica, que tem garra de viver.

“Não tenho medo de ser quem sou, nem de desafios. Se quero uma coisa, vou até o final. Me doo mesmo”, diz. Beatriz conta que odeia injustiça e detesta pessoas arrogantes, manipuladoras ou que não se posicionam.

Ao longo do dia, 18 nomes serão divulgados dos brothers que entrarão no reality show da Globo que estreia na próxima segunda-feira (8).



Uma das novidades da 24ª temporada do Big Brother Brasil é o número de participantes desta edição: ao todo serão 26 pessoas disputando o prêmio milionário dividida em Camarote, Pipoca e Puxadinho.