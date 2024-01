Marcus Vinicius é confirmado no BBB 24 - Divulgação/ TV Globo

Marcus Vinicius é confirmado no BBB 24Divulgação/ TV Globo

Publicado 05/01/2024 17:40 | Atualizado 05/01/2024 17:54

Rio - Marcus Vinicius, de 30 anos, é um dos nomes confirmados para o BBB 24. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (5), no "Big Day". Ao longo do dia, os 18 participantes do reality, que começa na próxima segunda-feira (8), vão ser divulgados na programação da emissora.

fotogaleria

Natural de Belem do Pará, há cinco anos o brother se mudou para Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo. Antes disso, Marcus cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, mas desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Foi só quando voltou ao Brasil e passou a dar aulas particulares de inglês que, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação. Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto.

Criado pela mãe e pela avó, o "pipoca" lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida. Solteiro, revela ser o equilíbrio perfeito entre razão e emoção. Marcus Vinicius se considera alegre, teimoso e focado, apesar da inquietude, que também destaca como característica, já que está em busca de realizar seus sonhos.

Além disso, diz que é corajoso, determinado e está sempre disposto a dar a cara a tapa e enfrentar todas as situações de peito aberto. Para o brother, posicionamento e opinião não lhe faltam. “Gosto de lidar com as pessoas e de resolver B.O.”, comentou, relatando ter uma liderança nata quando em grupo, apesar de ter dificuldade de respeitar o tempo do outro.