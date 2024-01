Lucas Pizane é mais um nome confirmado no BBB 24 - Divulgação/ TV Globo

Publicado 05/01/2024 17:16 | Atualizado 05/01/2024 17:24

Rio - Lucas Pizane, de 22 anos, é mais um nome confirmado no BBB 24. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5), quando acontece o "Big Day". Ao longo da programação da emissora, serão divulgados os 18 participantes do reality, que começa na próxima segunda-feira (8).

O "pipoca" nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia e se mudou com a família para Salvador ainda na infância. Graças ao trabalho de sua mãe que é educadora, conseguiu bolsas em boas escolas. “Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica”, contou.

Cantor e estudante de Produção Cultural, Lucas, que já integrou duas bandas regionais, reforçou que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua arte para o resto do mundo. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

“Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar”, disse o brother, que se define como extrovertido, espontâneo e sincero. Além disso, revelou que é expansivo e que gosta de se sentir amado e de estar sob os holofotes. Sobre estar solteiro, brincou: “Meu erro é amar demais”.