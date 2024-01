Leidy Elin do ?BBB 14? - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 16:39 | Atualizado 05/01/2024 16:51

Rio - Leidy Elin, 26 anos, foi a primeira integrante do grupo Pipoca a ser anunciada nesta sexta-feira (5). A participante, que tinha apenas 1.000 seguidores antes do anúncio, ganhou mais de 200 mil seguidores ao aparecer no Big Day. O perfil tem apenas sete fotos e já está sendo seguido pelo ex-BBB Gil do Vigor.