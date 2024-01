Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 16:44

Rio - A equipe de Yasmin Brunet compartilhou um vídeo da modelo nesta sexta-feira (05), após ela ser confirmada no 'BBB 24' . Nele, ela faz referência ao clássico 'A Pequena Sereia'.

"Em um oceano não tão distante, uma sereia, entediada com a vida no fundo do mar, decide fazer um acordo para se tornar humana… Mas em troca, a jovem garota carioca, descolada, desbocada e sem papas na língua tem que encarar um desafio: mergulhar de cabeça em um reality show brasileiro! BRASIL! Agora é DE VERDADE! Tô chegando com tudo no BBB 24!", consta na legenda da publicação.

A famosa já disse em diversas entrevistas que acredita na existência de sereias e a criatura mitológica já se tornou sua marca registrada, pelo uso do respectivo emoji.