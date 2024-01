Eterna Kate de 'Vai na Fé' declara torcida para Leidy Elin e web compara nova sister com personagem da atriz - Reprodução/Instagram

Eterna Kate de 'Vai na Fé' declara torcida para Leidy Elin e web compara nova sister com personagem da atriz Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 17:11 | Atualizado 05/01/2024 17:18

Rio - A edição deste ano do 'Big Brother' ainda nem começou e a atriz Clara Moneke já declarou ter uma participante favorita na casa. Nesta sexta-feira (05), a modelo se juntou a outros convidados do 'Maratona Big Day' para comentar sobre os primeiros brothers divulgados pelo reality.

O 'BBB 24' só estreia na próxima segunda-feira (08), mas a TV Globo já deu início à cobertura da casa mais vigiada do Brasil e começou a anunciar os integrantes do programa no 'Big Day'. O funkeiro MC Bin Laden, do grupo Camarote, e Leidy Elin, do grupo Pipoca, foram os primeiros integrantes a serem listados pela emissora. Depois do anúncio e introdução dos dois, Clara revelou que se identificou bastante com a trancista."Já temos uma vencedora. A Leidy Elin me pegou firme porque ela é gente como a gente", afirmou a artista quando viu o vídeo de apresentação da participante.Assim como a atriz, internautas simpatizaram com a energia da nova sister e chegaram a comparar Leidy com a personagem Kate, interpretada por Clara na novela 'Vai na Fé'. "Achei a Leidy Elin com uma vibe 'Katelícia', já gostei kkk", escreveu uma usuária do X, o antigo Twitter. "Leidy Elin é a nossa 'Katelícia' de 'Vai na Fé' no 'BBB 24'. Eu amei!!", exclamou outra.O ex-BBB Fred Nicácio, que foi outro dos convidados da 'Maratona', também mostrou seu apoio à operadora de caixa. "Boa sorte, pretona! Vaaii!", torceu o médico nos comentários de uma publicação no perfil do 'BBB' do Instagram.