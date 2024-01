Deniziane Ferreira, 29 anos. Fisioterapeuta de Esmeraldas (MG). - Globo

Publicado 05/01/2024 17:18 | Atualizado 05/01/2024 17:37

Rio - A fisioterapeuta Deniziane Ferreira, de 29 anos, foi anunciada como mais uma participante do grupo Pipoca do BBB 24.

Natural de Esmeraldas e moradora de Belo Horizonte, ela conta que teve uma infância de pé no chão, subindo em árvores e jogando bola na rua com a irmã gêmea e outras duas irmãs.

Foi atleta de vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento na capital de seu estado com o filho de dois anos e uma amiga.



Por não gostar tanto de seu nome, prefere ser chamada pelo apelido Anny. "Não sei da onde minha mãe tirou esse nome", disse ela, que tem uma irmã gêmea.

Deniziane diz que veio de uma família muito humilde: a mãe era faxineira e o pai operador de máquinas: "O que eu puder fazer para poder retribuir tudo o que eles fizeram para mim, sabe?", disse ela, emocionada no vídeo de apresentação do BBB 24.

Atualmente ela joga futebol, curte jogar bola com o filho e futevôlei, sabe bordar e admite que é baladeira. A fisioterapeuta acredita que a maternidade chegou para mudá-la. "Me transformou como mulher".

Ela também admite que gosta de ser o centro das atenções e que não tem medo de se expor. “Quem não se posiciona é posicionado”, justifica. Considera-se competitiva e muito agitada, por isso quem é muito devagar a irrita. Conta que todos dizem que ela é engraçada.

Ao longo do dia, 18 nomes serão divulgados dos brothers que entrarão no reality show da Globo que estreia na próxima segunda-feira (8).



Uma das novidades da 24ª temporada do Big Brother Brasil é o número de participantes desta edição: ao todo serão 26 pessoas disputando o prêmio milionário dividida em Camarote, Pipoca e Puxadinho.