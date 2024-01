Matteus, 27 anos. Estudante de Engenheira. Alegrete (RS). - Divulgação/ TV Globo

Publicado 05/01/2024 18:23 | Atualizado 05/01/2024 18:36

Rio - Tem mais nome na área! Matteus, de 27 anos, está confirmado no BBB 24. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (5) e, ao longo do dia, mais participantes vão ser divulgados na programação da TV Globo. O reality começa na próxima segunda-feira (8).

O gaúcho é estudante de Engenharia Agrícola e passou grande parte de sua vida no campo. Criado pela mãe e avó, o "pipoca" trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária, ao lado de seu padrasto, sua referência paterna. Morando na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola na infância e, mesmo assim, conseguiu chegar ao curso superior.

Para perder a timidez, Matteus participou de concursos de beleza, mas o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que realmente o fazia permanecer nas competições.

“Sou muito tranquilo, tenho o coração grande, mas não sou muito fã de ironia”, revelou o brother, que se descreveu como um homem de bom coração e sensível. Solteiro, o participante contou ainda que é muito apegado a avó, com quem mora. Além disso, Matteus disse que se doa muito às pessoas, se emociona com facilidade quando fala da família e do campo, mas que é rígido nas próprias convicções. Nas horas vagas, pratica esportes e musculação.