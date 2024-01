Vanessa Lopes está no Camarote do BBB 24 - Globo

Publicado 05/01/2024 18:26 | Atualizado 05/01/2024 19:10

Rio - A brasiliense Vanessa Lopes, 22 anos, está no Camarote do BBB 24. Moradora de São Paulo, a influenciadora foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Os esportes e as competições de dança sempre fizeram parte da vida da influencer, que já teve um affair com João Guilherme e com Gabriel Medina, ex-marido de Yasmin Brunet. As duas, inclusive, já teriam se desentendido por conta disso.

Por hobby, ela começou a gravar vídeos dançando aos 13 anos e deu certo. O conteúdo foi viralizando na redes sociais, incluindo o Tik Tok e, hoje, além das coreografias virais, costuma dar dicas sobre maquiagem, vida fitness, além de mostrar sua rotina familiar.

Após bater recordes de engajamento em seus perfis, ela comemora: “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata.”

Seu senso de justiça é tão grande que, às vezes, ela admite que extrapola e acaba comprando mais as brigas dos outros do que as dela mesma.

Solteira, a influenciadora diz que é bastante ponderada nos relacionamentos e não sabe dizer se viveria uma paixão no BBB: “Sou uma pessoa muito criteriosa, então não sei se me apaixonaria”, diz ela.

"Gosto de me jogar em tudo que me aparece pela frente", complet Vanessa, que se considera uma mulher comunicativa e sociável.

Ao longo do dia, 18 nomes serão divulgados dos brothers que entrarão no reality show da Globo que estreia na próxima segunda-feira (8).



Uma das novidades da 24ª temporada do Big Brother Brasil é o número de participantes desta edição: ao todo serão 26 pessoas disputando o prêmio milionário dividida em Camarote, Pipoca e Puxadinho.