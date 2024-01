Alane é confirmada no BBB 24 - Divulgação/ TV Globo

Publicado 05/01/2024 19:46 | Atualizado 05/01/2024 19:55

Rio - Alerta de mais nomes na área! Alane, de 24 anos, está confirmada no BBB 24! O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) e, ao longo do dia, os 18 participantes da casa mais vigiada do Brasil vão ser revelados na programação da TV Globo. O reality estreia na segunda-feira (8).

fotogaleria

A bailarina e modelo de Belém do Pará desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida na sua cidade e assim, passou a compartilhar seu dia a dia nas redes sociais. A "pipoca" sempre morou com sua mãe, que é sua melhor amiga e maior incentivadora. No início de 2023, Alane decidiu se mudar para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz.

“Eu faço o que quiser, fico com quem quiser”, ressaltou a participante, que está solteira e afirmou gostar de flertar. A paraense se considera uma pessoa empática, extrovertida e livre. Além disso, também contou que adora festas e que é daquelas que, se bebe um pouquinho, já fica melhor amiga de todo mundo. A sister, porém, ressalva que não gosta de quem se promove falando mal do outro e que não gosta que falem alto com ela.