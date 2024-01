Rodriguinho, 45 anos. O cantor é natural de Bauru (SP). - Divulgação/ TV Globo

Publicado 05/01/2024 21:28 | Atualizado 05/01/2024 21:42

Rio - Rodriguinho, de 45 anos, foi confirmado no BBB 24! O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5), na programação da TV Globo, que tem liberado, ao longo do dia, o nome dos novos integrantes da casa. O reality começa na segunda-feira (8).

Nascido em Bauru, São Paulo, o cantor e compositor começou no mundo da música aos 10 anos, com o grupo infantil Toca do Coelho. Tempos depois, ficou nacionalmente conhecido pelos sucessos da banda "Os Travessos" em 1990. Passou pela morte do pai dias antes de estrear no cenário musical.

Em 2004, o "Camarote" deixou o grupo para seguir carreira solo e, a partir de então, lançou diversos álbuns e gravou DVDs. O artista também fez participações em um dos filmes da Xuxa e na novela "O Clone", da TV Globo. “A única coisa que faltava na minha vida era um reality show”, disse.

Casado, Rodriguinho tem cinco filhos e duas netas. Apesar de ficar em ambientes agitados por causa de sua profissão, ele revelou que gosta mesmo é de ficar em casa. “Sou muito caseiro. Se não estou fazendo show, estou em casa. Até o estúdio é dentro da minha casa”, contou.

“Quando criança, eu era o organizador de festas, sempre fui o produtor da galera. Adoro fazer amizades”, relatou o participante, que se descreveu como calmo, porém bastante sociável. Além disso, revelou que é sincero, mas que consegue falar o que quer sem ofender e não lida bem com quem quer sempre ser o centro das atenções