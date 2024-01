Wanessa - Globo

Publicado 05/01/2024 21:48 | Atualizado 05/01/2024 22:02

Rio - Wanessa Camargo, de 41 anos, foi o último nome confirmado para o "BBB 24". O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5), ao longo da programação da TV Globo. O reality começa na próxima segunda-feira (8).

A cantora natural de Goiânia, Goiás, faz parte do grupo "camarote". Filha do cantor Zezé Di Camargo, ela seguiu os trilhos musicais do pai e se lançou como cantora aos 17 anos, embora tenha iniciado nas artes por meio do teatro e da dança. Ao longo da carreira, emplacou sucessos como "Amor, amor", "O amor não deixa" e "Eu quero ser o seu amor". Fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística.



"O maior prêmio para quem canta é saber que sua música marcou uma geração e está no coração das pessoas", declara a artista.



Atualmente, está em um relacionamento com Dado Donatella. Mãe de dois filhos, ela valoriza a relação com a família: "É meu chão, minha base, meu tudo", disse.



Wanessa revela que aprendeu a lidar com críticas e comparações desde cedo: "Na vivência fui me preparando e criando casca". Mesmo assim, ela conta que gosta de se desafiar e fazer coisas diferentes. Adora participar de jogos, competições e trabalhar em equipe. Nas tarefas de casa, conta que sabe lavar uma louça como ninguém e que organização é seu forte, mas adianta que não domina habilidades na cozinha.