Publicado 05/01/2024 11:37 | Atualizado 05/01/2024 11:45

Rio - O pagodeiro Rodriguinho pode ser um dos participantes do "BBB 24". As especulações começaram porque o clube Adelba Salvador postou nesta sexta-feira, antes do anúncio oficial, uma mensagem afirmando que o show de Rodriguinho no local está cancelado por conta de sua participação no reality show da Globo. O anúncio oficial acontecerá nesta tarde, na programação da emissora.

Após perceberem a gafe, a postagem foi apagada das redes sociais do clube, mas os prints ainda circulam na internet. "Informamos que o artista Rodriguinho não poderá se apresentar na lavagem devido a confirmação de sua participação no BBB 24. A diretoria optou por substituí-lo pelo grupo Revelação", diz a mensagem.

Os internautas logo notaram a gafe e comentaram que a casa de shows acabou com a chance de Rodriguinho realmente entrar no programa. "Pelo amor gente, com risco de desclassificar o cara ainda", lamentou um internauta. "A sua publicação já está correndo o Brasil. Ferrou", disse outra pessoa. "Que fora vocês deram", criticou um fã de Rodriguinho. "Acabou de eliminar um participante do BBB", disparou uma internauta.

DEU RUIM: Clube Social de Salvador deixa escapar e “confirma” Rodriguinho no BBB24 antes da hora. pic.twitter.com/bCOFxUI7it — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 5, 2024