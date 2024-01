Big Brother Brasil - Divulgação

Publicado 04/01/2024 15:23 | Atualizado 04/01/2024 17:36

Rio - Falta pouco para o público conhecer os futuros moradores da casa mais vigiada do Brasil. Às vésperas do 'Big Day', o apresentador Tadeu Schmidt adiantou algumas novidades sobre os participantes do "Big Brother Brasil 24" durante uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira. Ao todo, serão 26 competidores e o público poderá escolher dois deles.

A escolha dos brothers será feita da seguinte maneira: nesta sexta-feira (05), 18 participantes serão anunciados no 'Big Day'. No domingo (07), o "Fantástico" apresentará 14 candidatos às demais vagas do reality, ao vivo, sendo sete homens e sete mulheres. Desse grupo, o público poderá escolher dois deles através de uma votação. O resultado será divulgado na segunda (08), no programa de estreia do 'BBB 24'.

Os 12 candidatos restantes ainda terão uma segunda chance! É que no mesmo dia, os 18 brothers, que já estarão confinados na casa, vão escolher com quem querem dividir seus dias de convivência e vão eleger mais seis pessoas para entrar na casa. O resultado será revelado, ao vivo, no mesmo dia.

"No Fantástico, vai abrir uma votação que vai até segunda-feira e o público vai poder escolher mais um homem e mais uma mulher para entrar na casa, aí nós teremos 20 participantes. Durante o programa, na segunda, aqueles primeiros 18 que anunciamos participarão de uma dinâmica e escolherão mais três homens e mais três mulheres, ao vivo", reforçou Tadeu, ao "Gshow".