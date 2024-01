Rede BBB ganha novo time de apresentadoras - Reprodução Internet

Publicado 05/01/2024 08:34

Rio - A programação da "Rede BBB" vai contar com um novo time de apresentadores durante o "BBB 24". A atriz Thais Fersoza estreia no "Bate-papo BBB", o programa que recebe os eliminados após as noites decisivas de paredão. A atração é transmitida, ao vivo, no Globoplay, logo após o fim do programa na TV Globo.

A mulher de Michel Teló é a responsável por conduzir a conversa com o recém-eliminado e ter as suas primeiras impressões do jogo do lado de fora da casa, além de mostrar e comentar com ele cenas marcantes de sua passagem pelo "BBB".

Os flashes diários na TV Globo e no Multishow, que mostram a opinião do público nas ruas e atualizam os espectadores sobre a edição ao vivo, serão apresentados por Mari Gonzalez e Micheli Machado. A participante do ‘BBB 20’, apresentadora e influenciadora digital volta ao elenco do reality na nova função e está pronta para começar os trabalhos do lado de fora da casa. Dividindo a missão com Mari, Micheli, que é atriz, comediante, apresentadora e radialista, faz sua estreia no BBB depois de uma longa trajetória na TV, tendo passado pelas novelas "Todas as Flores" e "Quanto Mais Vida, Melhor".

Também no Multishow, todo dia tem ao vivo da casa mais vigiada do Brasil logo depois da exibição na TV Globo; e integrando o elenco da #RedeBBB, Ana Clara segue no comando do "BBB – A Eliminação". No programa, a apresentadora conduz uma conversa divertida e alto astral com o eliminado da semana, exibida ao vivo, de quarta para quinta, à 0h30.

A partir de variadas dinâmicas propostas na atração, o participante que deixou a casa do "BBB" e já teve algumas horas para se atualizar do que rolou enquanto estava confinado, abre o jogo sobre a experiência que acabou de viver, revelando opiniões sobre colegas de confinamento e participando de desafios sugeridos no programa.

Já o inédito "Mesacast BBB" terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay e no Multishow. Ele será ancorado por diferentes apresentadores. São eles Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lo, Thamirys Borsan e Vítor di Castro.

Serão 100 episódios, com publicações diárias. Também haverá ampla distribuição de conteúdo nas principais redes sociais, plataformas de vídeos e tocadores de áudio digital. De domingo a domingo, das 19h30 às 21h30, o programa será transmitido diretamente de um estúdio construído ao lado da residência dos brothers e sisters da nova edição.

Ele abordará os temas mais quentes da competição e seus apresentadores receberão convidados especiais para debater o jogo e acompanhar os acontecimentos da casa mais vigiada do país em tempo real.