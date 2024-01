Viih Tube e Lua de Felice - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 18:00

Rio - Viih Tube revelou nesta sexta-feira (5), através do Stoires no Instagram, que escreve um diário desde o dia em que descobriu que estava grávida de Lua Di Felice, fruto do relacionamento com Eliezer. A youtuber explicou que o caderno será um presente para a filha, quando ela completar 15 anos.