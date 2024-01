Ana Hickmann - Reprodução da Record TV

Publicado 05/01/2024 14:30 | Atualizado 05/01/2024 14:34

DIA, o representante da artista diz que essa situação tem o intuito de coagi-la e desgastar sua imagem. Rio - A defesa de Ana Hickmann, de 42 anos, se manifestou, nesta sexta-feira, sobre as acusações de alienação parental feitas pelo ex-marido da apresentadora, Alexandre Correa, que chegou a pedir a prisão dela. Em um comunicado enviado ao, o representante da artista diz que essa situação tem o intuito de coagi-la e desgastar sua imagem.

"Em casos de violência doméstica, agressores se apropriam da Lei 12.318/2010, sobre alienação parental, para coagir psicologicamente a vítima. No caso de Ana Hickmann, não existe embasamento para acusação, já que todas as visitas estão sendo cumpridas rigorosamente e os advogados disponíveis para as tratativas.

Não há possibilidade de prisão, nem prática que configure crime. Trata-se de uma tentativa de desgastar a imagem da apresentadora, com o intuito de coagi-la", inicia a nota.



"Desde 16/11/23, Ana Hickmann é a única com poderes administrativos na Hickmann Serviços Ltda, além de ser a sócia majoritária, cabendo apenas a ela qualquer tipo de ato. Alexandre Correa não tem competência jurídica para tratar sobre as dívidas que adquiriu enquanto administrador da empresa, sem o conhecimento da apresentadora", continua.



A reestruturação e a auditoria estão sendo conduzidas por empresa profissional contratada por Ana Hickmann, que está empenhada em resolver o que lhe cabe o quanto antes. O caso está sendo tratado juridicamente e Ana Hickmann confia totalmente na condução da justiça", conclui.

Alexandre Correa solicitou, nesta quarta-feira, a prisão de Ana Hickmann em até 24h alegando alienação parental. Em documento entregue ao juiz de direito da vara de Família e Sucessões do foro de Itu, em São Paulo, o empresário relata que a apresentadora do 'Hoje em Dia' se recusou a entregar o filho deles aos avós paternos para que a criança passasse alguns dias com ele. As informações são da "CNN".

Em nota, Ana Hickmann explicou que foi acordada uma mudança nos dias em que o empresário ficaria com o filho, Alezinho . "A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente: 1ª visita: 11/12,2ª visita: 18/12, 3ª visita: 26/12 e a 4ª visita: 03/01", informa.