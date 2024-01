Ludmilla curte passeio de jet ski em Angra dos Reis - Reprodução/Instagram

Ludmilla curte passeio de jet ski em Angra dos ReisReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 14:25 | Atualizado 05/01/2024 14:26

Rio - Ludmilla e Brunna Gonçalves curtiram o dia, nesta sexta-feira, 5, com um passeio em um iate de luxo por Angra dos Reis.

fotogaleria

A cantora também aproveitou para se divertir em um jet ski. Os seguidores reagiram às fotos postadas no perfil de Lud.

"Como é possível um avião em cima do barco?", disse um fã. "Dona e proprietária de Angra", escreveu outra seguidora.

Na quinta-feira, 4, Ludmilla deixou a web animada ao protagonizar cenas quentes ao lado de sua mulher, Brunna Gonçalves. Pelo seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou um álbum de fotos de uma viagem do casal para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e seduziu fãs com registros sensuais das duas artistas.

"Meu paraíso", escreveu a funkeira na legenda da publicação. Nos cliques, Ludmilla aparece junto com a dançarina, primeiro posando em um jet ski no meio do oceano, e depois trocando carinhos em uma espécie de deque à beira-mar. As artistas chamaram atenção com seus corpos torneados, exibindo a boa forma física, usando biquínis brancos combinando.