Kaká posa com os filhos, Luca, Isabella, Esther e Sarah no mesversário da caçula - Reprodução/Instagram/Paula Zurc

Kaká posa com os filhos, Luca, Isabella, Esther e Sarah no mesversário da caçulaReprodução/Instagram/Paula Zurc

Publicado 05/01/2024 18:50 | Atualizado 05/01/2024 22:08

Rio - O ex-jogador Kaká conseguiu juntar a família completa para comemorar o último mesversário de sua filha caçula, Sarah. Nesta sexta-feira (05), a mulher do ex-atleta, Carol Batista, compartilhou um álbum de fotos do dia especial e roubou o coração de seguidores ao exibir a fofura da pequena.

fotogaleria

"11 meses da Sarah, sendo comemorados com antecedência. Inacreditável que a minha pequena já está prestes a fazer 1 ano!", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Nos cliques, o eterno craque posa ao lado da amada enquanto segura a primogênita do casal, Esther, que completou 3 anos no final do ano passado. Em outros registros, as meninas se reúnem com os filhos do primeiro casamento de Kaká: Luca, de 15 anos, e Isabella, de 12, para mostrar toda a beleza da família do ex-atacante. Também é possível notar a decoração da festa da postagem, que foi toda na temática da princesa Bela, do filme 'A Bela e A Fera'.Fãs correram para os comentários para admirar a semelhança entre o ex-camisa 10 e seus herdeiros, e aproveitaram para parabenizar a pequena Sarah: "As meninas estão fofas demais, mas é impossível não ver o sorriso do Luca idêntico ao do Kaká", admitiu uma internauta. "O Luca tá tão parecido com o Kaká", afirmou outro. "Felicidades à essa princesa linda, que Deus abençoe e proteja sempre", desejou uma terceira. "Se não tivessem com roupa diferente, dava pra confundir o Luca com o pai", contou mais uma.