Dira Paes agita a web com registros de maiô de oncinhaReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 15:09 | Atualizado 05/01/2024 15:28

Rio - A atriz Dira Paes, de 54 anos, deu um show de beleza em uma nova postagem no seu perfil do Instagram. Nesta sexta-feira (05), ela iniciou o novo ciclo de 2024 posando para um ensaio de fotos descontraídas em um rio.

"Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher... De 2024", escreveu a artista na legenda do post. Nos cliques, Dira surge usando um maiô com estampa de oncinha e faz uma série de movimentos para que as gotículas da água possam ser capturadas pela câmera. A atriz comemorou o réveillon ao lado do marido, Pablo Baião, e dos dois filhos do casal, Inácio e Martim.Seguidores logo foram aos comentários para elogiar o carisma da artista: "Maravilhosa! Te amo!", exclamou uma internauta. "Uma deusa da beleza e da serenidade. Humana, família, profissional de primeiríssima. Faltam adjetivos e palavras para definir Dira Paes", afirmou outro. "Ficaram perfeitas as fotos! Onça mais linda", admirou uma terceira. "Feliz ano novo! Que seja um ano repleto de benções e realizações", desejou mais um.