Ludmilla e Brunna Gonçalves curtem viagem para Angra dos Reis, na região dos Lagos do estado do Rio - Reprodução/Instagram/Ygor Marques

Publicado 04/01/2024 15:26

Rio - Ludmilla deixou a web animada nesta quinta-feira (04) ao protagonizar cenas quentes ao lado de sua mulher, Brunna Gonçalves. Pelo seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou um álbum de fotos de uma viagem do casal para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e seduziu fãs com registros sensuais das duas artistas.