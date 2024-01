Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci posta foto de Sophia Cardi beijando sua barriga - Reprodução / Instagram

Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci posta foto de Sophia Cardi beijando sua barrigaReprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 21:28 | Atualizado 05/01/2024 08:46

Rio - Jheny Santucci, de 23 anos, compartilhou nesta quinta-feira (4), no Stories do Instagram, uma foto com a enteada, Sophia Cardi, de 5, filha de Arthur Aguiar e de Maíra Cardi. Na imagem, a pequena aparece dando um beijo no barrigão de 36 semanas da empresária.