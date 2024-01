Gil do Vigor faz novo desabafo sobre haters - Reprodução

Gil do Vigor faz novo desabafo sobre hatersReprodução

Publicado 04/01/2024 22:25

Rio - Gil do Vigor fez um novo desabafo sobre os haters nesta quinta-feira (4). O economista rebateu as críticas após revelar que perdeu mais de 40 mil seguidores depois de optar por fazer conteúdos educativos e afirmou que, a partir de agora, vai focar no amor que recebe.