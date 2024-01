Danielle Winits relembra lua de mel com André Gonçalves e se declara para o marido - Reprodução/Instagram

Danielle Winits relembra lua de mel com André Gonçalves e se declara para o maridoReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 20:08 | Atualizado 05/01/2024 08:54

Rio - A atriz Danielle Winits se declarou para o marido, André Gonçalves, após o casal protagonizar alguns boatos na web. Nesta quinta-feira (04), os artistas celebraram seu amor ao desenterrarem um vídeo dos dois em sua lua de mel em Paris, na França.

fotogaleria

"Pra lembrar que o nosso tempo faz tudo ficar infinito #TBT", escreveu a atriz na legenda da publicação. No registro, os atores surgem todos agasalhados e trocam gestos de carinho enquanto posam na frente da Torre Eiffel. Casados em 2016, os artistas enfrentaram uma crise no casamento e chegaram a anunciar o fim da relação em agosto, mas acabaram reatando poucos meses depois.Os pombinhos recentemente viraram notícia por supostas alegações de que Danielle teria afastado o ator de amizades que fez durante sua participação no reality "A Fazenda 15". Também foi no final da edição de 2023 que os dois se reconciliaram publicamente, com um beijo no episódio final do programa que consagrou André como segundo colocado.