Ex-BBB Marvvila afirma ter se apaixonado por Maragogi, em AlagoasReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 19:26 | Atualizado 05/01/2024 08:56

Rio - A cantora Marvvila está aproveitando seus dias no município de Maragogi, em Alagoas, e resolveu compartilhar uma série de cliques de sua viagem. A ex-BBB encantou seguidores ao surgir de biquíni enquanto brincava de balanço nas praias paradisíacas do Nordeste, nesta quinta-feira.

"Maragogi, eu já te amo", declarou Marvvila na legenda da postagem. As fotos mostram a pagodeira exibindo toda a sua beleza natural e carisma ao lado de um grupo de amigas. Além de exibir as lindas paisagens da região, a influenciadora fez sucesso nas redes com seu corpo escultural, arrasando com seu biquíni asa delta preto em um balanço amarrado a um coqueiro.Nos comentários, internautas elogiaram os registros que a artista reuniu: "Deusa Minha", admirou o ator Samuel de Assis. "A beleza dessa primeira foto é surreal", afirmou um fã. "Que espetáculo! Você é 'maravvilhosa'", brincou outro. "Preta, pagodeira e linda. O sonho de qualquer um", contou um terceiro. "Simplesmente Marvvila! Perfeita como sempre", disse mais uma.