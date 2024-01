Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 12:46

No documento no qual a reportagem doteve acesso, o empresário alega que a ex-mulher descumpriu uma decisão judicial e diz que, ao pedir para enviarem traje de banho e uma bola de basquete na quarta-feira (3) para passar o período de férias com o filho, que seria de ontem até o dia 10/1, foi comunicado pela cuidadora do menino que a mãe liberou o filho apenas para jantar com o pai."Relata que, para não entristecer o filho, Alexandre o buscou em casa e foram fazer um lanche juntos. (O pai de Alexandre pegou a criança com a mãe em respeito à medida protetiva de urgência) ocasião em que a criança narrou que iria viajar com a mãe até o próximo domingo, fato que descumpre a ordem judicial em questão", diz um trecho do histórico do boletim de ocorrência.Alexandre alega ainda que possui um áudio do filho dizendo que queria muito ficar com ele, mas que não seria possível. O advogado do empresário afirma que somente hoje os advogados de Ana entraram em contato para reagendar as férias do menino com o pai.Após ele entrar com um pedido de prisão contra Ana Hickmann alegando alienação parental, a assessoria da apresentadora da Record se manifestou através de uma nota "A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente. Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, Dr. Guilherme Valdetaro e Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, respectivamente, por telefone, no dia 22/12, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes. As datas de visitação estão sendo cumpridas rigorosamente: 1ª visita: 11/12,2ª visita: 18/12, 3ª visita: 26/12".