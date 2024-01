Sasha posta fotos e fãs comentam sobre seu corpo: ’Magra demais’ - Reprodução Internet

Rio - Sasha Meneghel, de 25 anos, filha da apresentadora Xuxa, postou no Instagram algumas fotos do modelito que escolheu para curtir a noite de Réveillon. As imagens, no entanto, geraram um debate nos comentários da postagem. Muitas pessoas afirmaram que a jovem está "magra demais".

"Conselho de mulher pra mulher: é bom engordar um pouco viu? Você está magra demais. E antes que comesse o mimimi, fui apenas sincera. É um alerta mesmo, tá bem?", disse uma internauta. "Gente, esse povo famoso emagrece de uma hora pra outra", disparou outra pessoa. "Tá só o osso", disparou um internauta. "Tá pele e osso", concordou outro.

"Chocada com tanto osso à mostra. Não, não é normal", disse uma mulher. Mas também teve quem defendesse Sasha. "Por que tem tanta gente comentando coisas horríveis aqui? Vocês podem simplesmente ver as fotos e seguir a vida medíocre de vocês. Aliás, não precisam nem ver as fotos dela, se isso incomoda tanto vocês. Eu hein.. deixem a menina em paz!", disse uma admiradora.