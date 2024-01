Personalidades lamentam a morte do sertanejo João Carreiro - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 09:08 | Atualizado 04/01/2024 09:15

Rio - Várias personalidades usaram as redes sociais, nesta quinta-feira, para lamentar a morte do sertanejo João Carreiro. O artista, de 41 anos, não resistiu a uma cirurgia para colocar uma válvula no coração , realizada na quarta-feira. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do cantor no Instagram.

Capataz, cantor que fazia dupla com João Carreiro, foi um dos primeiros a se pronunciar sobre a morte do amigo. "Recebi esta notícia triste ao lado da minha filha, ela hoje com 21 anos... Lembro quando começamos (ela na barriga da mãe), chorou ao meu lado… Ninguém, além de nós, saberemos o que vivemos…", declarou o artista. "Deus sabe o meu coração... Vá em paz, João! Deus conforte sua família e te receba de braços abertos", desejou, por fim.

No Instagram, a cantora Ana Castela também comentou a perda do sertanejo. "Obrigada, João, por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele", escreveu a jovem, referindo-se ao espetáculo realizado por ele em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, no dia 30 de dezembro.

As duplas Maiara e Maraisa e Jads e Jadson desabafaram sobre a ausência do cantor no meio sertanejo. "Sua música é seu legado, o sertanejo sua bandeira e sua voz sua identidade", disseram as cantoras em seu perfil conjunto. "Vai fazer muita falta 'cumpanheiro'! Nos palcos e na vida", ponderaram os artistas.