Gabi Luthai e Téo TelóReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 21:13

Rio - Gabi Luthai e Téo Teló compartilharam um vídeo nas redes sociais, onde curtiam um passeio de barco nesta quarta-feira (3). O casal fez planos pensando em quando o primogênito nascer e a cantora aproveitou para exibir sua barriguinha de seis meses de gravidez.

"Se eu quero que ele seja um cara legal, vou ter que dar exemplo, tratar bem, dar presente para a mamãe", disse Téo. "Falamos que o melhor ensinamento é o exemplo, ou seja: 'Filho, gratidão, seu pai vai melhorar comigo'. Amei", brincou Gabi.

"Eu amo quando consigo capturar esses momentos bem vida real, em que estamos conversando sobre algo que eu acho bacana compartilhar com vocês. Claro que vou usar esse vídeo como prova no futuro, mas a verdade é que a maternidade/paternidade começam na gestação, quando nos preparamos para a chegada de um novo ser. A gente idealiza e imagina mil coisas, que naturalmente vão acontecer de um jeito ou de outro. O importante é sempre tentar evoluir como seres humanos, só isso já faria do mundo um lugar melhor, não é mesmo?! Téo Télo, nossa jornada tá só começando! Te amo", escreveu a cantora na legenda da publicação.