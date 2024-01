MC Mirella mostra mudanças do corpo oito dias após parto - Reprodução / Instagram

MC Mirella mostra mudanças do corpo oito dias após partoReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 19:22 | Atualizado 03/01/2024 19:23

Rio - MC Mirella, de 25 anos, compartilhou nesta quarta-feira (3), as mudanças do seu corpo oito dias depois de dar à luz a sua primeira filha, Serena, no dia 26 de dezembro, fruto do seu relacionamento com Dynho Alves. Através do Stories no Instagram, a cantora apareceu com uma cinta pós parto e conversou com seus seguidores.

"Gente eu ainda não perdi barriga. Hoje faz oito dias e eu estou inchada ainda. Bom, vamos aguardar e ver como vai ser", disse Mirella.