Virginia Fonseca exagera no sol e exibe corpo saradoReprodução

Publicado 03/01/2024 19:13

Rio - Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (3), que acabou exagerando no sol enquanto curtia o dia de piscina. Em seu Instagram, a influenciadora mostrou que ficou vermelha na altura dos ombros e brincou com a situação.

"Expectativa: Tomar sol e não ficar vermelha. Realidade: Camarão (risos). Rindo para não chorar", escreveu Virginia na legenda da publicação onde aparece de biquíni verde e exibe o corpo sarado. Nos comentários, o amigo da influenciadora, Rafa Uccmann, pontuou, dando a entender que foi o tempo que ela ficou exposta ao sol: "20 minutos".

Confira:

Nos stories, Virginia afirmou: "Eu sempre faço a mesma coisa. O mesmo erro".