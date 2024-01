Viih Tube revela peso atual e fala sobre vontade de engravidar novamente - Reprodução

Publicado 03/01/2024 18:04

Rio - Viih Tube aproveitou a quarta-feira (3) para compartilhar com seus seguidores as mudanças de seu corpo. Nos stories de seu Instagram, a influenciadora revelou seu peso atual e reforçou a vontade de engravidar novamente.

"Gente, é loucura minha ou eu afinei em dois dias? Eu postei para vocês aqui. Eu bebi muita água. Eu acho que eu estava tipo um baiacu super inchada. Para, estou iludida (risos). Não sei nem porque estou iludida porque logo logo vou querer engravidar", revelou.

Em seguida, Viih falou sobre o seu peso atual. "Na balança estou com 71kg. Quando descobri a gravidez eu tinha 56kg. Quando fui ter a Lua estava com 83kg. A Lua está com quase 9 meses (só para vocês verem como foi lento o processo para mim. Tem mulher que volta tudo em um mês", contou.