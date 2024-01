MC Daniel posa com Ludmilla em iate luxuoso - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 17:16

Rio - MC Daniel, de 25 anos, e Ludmilla, de 28, aproveitaram um passeio de iate em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (3). O funkeiro ainda compartilhou em seu Instagram, fotos ao lado da cantora.

"Não olha pro lado quem tá passando é o bonde, primeira [foto] do ano para travar a internet", escreveu ele na legenda da publicação, fazendo referência ao hit "Fala Mal de Mim", de Ludmilla. A cantora reagiu à postagem: "Que dia, be".



Famosos deixaram comentários no post. "Amo vocês", disse MC Ryan SP. "Tá maluco, que dupla", escreveu Dennis DJ. "Os maiores", elogiou a cantora Mari Fernandez.



Já no Stories, MC Daniel postou curtindo com Lud e se declarou: "Te amo, Preta". A musa de “Numanice” também fez um registro ao lado do funkeiro e MC Ryan SP: "Com os 'cria'".