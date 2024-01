Marcos Mion muda visual - Reprodução

Marcos Mion muda visualReprodução

Publicado 03/01/2024 22:20

Rio - Marcos Mion compartilhou, nesta quarta-feira (3), que mudou seu visual para atuar em um filme. O apresentador, que vai interpretar um lutador de MMA nos cinemas, mostrou a transformação e deu detalhes sobre o novo projeto.

"Hoje, oficialmente, dou boas vindas ao Max. Há muitos anos eu quero contar a história dele. Um cara muito bem sucedido, o maior campeão de MMA que o Brasil já teve (pedindo licença aos meus amigos campeões de verdade!) que, enquanto lida com o fim de sua carreira e sonha com sua ultima luta, sua última chance, recebe um filho do qual não tinha conhecimento, de 8 anos, autista", começou.

"Como em tudo que faço, o propósito que Deus me deu, o mundo do autismo, está presente e tudo gira em torno dele. Mais uma forma de conscientização e informação através da arte!", disse Mion, que revelou que a ideia da produção foi dele.

"Não vejo a hora de convidar vocês para irem ao cinema, mas por enquanto vou dividindo o processo!", afirmou o apresentador em outro trecho.

Confira: