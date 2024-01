Jojo Todynho promete mudanças para 2024 - Reprodução

Publicado 03/01/2024 21:11

Rio - Jojo Todynho utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (3), para refletir sobre a chegada do ano novo. Em seus stories do Instagram, a influenciadora prometeu mudanças para 2024, afirmando que vai peneirar muitas coisas e avisou aos fãs para não se chocarem com as novidades.

"Para iniciar 2024, já iniciando com o pé direito, graças a Deus, e com a certeza que vou passar a peneira, vou peneirar muita coisa. 2023 foi um ano de perdas e ganhos e de muito aprendizado. Um ano que virei muitas chaves na minha vida para 2024 ser diferente. Então, assim, não se choquem. Muita coisa vai acontecer para o positivo. As vezes a gente se surpreende com situações, com pessoas que estão ao nosso lado", disse.

Em seguida, Jojo relatou que vai desacelerar. "2024 chegou com a chave da ignição viradíssima, pé no freio para muita coisa. Menos acelerada e é isso", finalizou a influenciadora.