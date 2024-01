Ex-BBB Sarah Aline - Leo Franco/Agnews

Publicado 03/01/2024 20:05 | Atualizado 03/01/2024 20:06

Rio - A ex-sister Sarah Aline, de 26 anos, usou seu perfil no X, o antigo Twitter para fazer piada de uma atitude "doentia" que uma usuária de outra rede social teve. Nesta quarta-feira (03), a famosa fez graça da situação, compartilhando os insultos que recebeu sobre sua aparência.

"Isso aqui é doentio HAHAHAHA. Gente, quê isso? Prazer, uma senhora de 60 anos", escreveu Sarah, mostrando o print de uma série de mensagens que recebeu de uma pessoa em seu direct do Instagram. "Tá com celulite nas coxas? Quantos anos você tem? 50? 60? Tá complicado assim! Tá na hora de mudar de estética, fazer essa raiz do cabelo, arrumar as sobrancelhas, as unhas dos pés, fazer as unhas das mãos, se vestir de acordo com a tua idade e com a tua situação financeira. Quer ganhar dinheiro, tem que parecer que tem dinheiro. A tua imagem é o teu produto. O resto agrega valor, mas as pessoas consomem aquilo que elas admiram. Bora malhar, acabar com essa celulite, trabalhar esse abdômen. Você é bonita, mas pode se cuidar também, não é pecado. O rosto cheio de espinhas também não tá legal, escolhe quais as fotos que te favorecem antes de postar. Teu futuro profissional agradece. Beijos!", aconselhou a internauta, que foi apontada como criadora de uma conta falsa.Seguidores logo foram aos comentários para deixar claro seu apoio para a psicóloga: "Envia todas as tuas contas pra ela pagar, Sarinha", brincou um fã. "Que gente doente! Certamente tem inveja da sua beleza, da sua inteligência, do seu carisma... Do mulherão da p*rra que você é! Esquenta não, linda! Siga sendo feliz pra matar esses ratos de inveja!", sugeriu outro. "Isso é desumano, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que falam", afirmou uma terceira. "Amo críticas construtivas de quem não construiu nada. Além de ser bem invejosa e maldosa. Curioso pra vê-la pessoalmente... Toxicidade nível hard", disse mais um.