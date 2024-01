Rodrigo Faro vira bailarina de caixinha de música em brincadeira com a filha - Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro vira bailarina de caixinha de música em brincadeira com a filhaReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 19:50 | Atualizado 03/01/2024 19:51

Rio - O que um pai não faz para alegrar os filhos? Rodrigo Faro, 50 anos, virou uma bailarina de "caixinha de música" e se divertiu com a filha caçula Helena Faro, 11 anos, fruto do casamento com Vera Viel.

"Só faltava essa agora…", escreveu o apresentador da Record na legenda do vídeo postado nesta quarta-feira, 3, no Instagram.

A cena divertiu os seguidores de Faro. Além de Helena, ele também é pai de Maria, 15 anos e Clara, 18.