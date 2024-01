Lucas Lima posa no Porto de Santa Mônica, em Malibu, na Califórnia - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 18:06

Rio - O cantor Lucas Lima retornou ao Instagram nesta quarta-feira (03) para contar que está se recuperando de uma intoxicação alimentar desde o primeiro dia do ano. Em seu perfil, ele deu o anúncio na esportiva, lamentando não ter conseguido fazer nenhuma das piadas que planejava no réveillon.

"Eu tinha preparado um monte de piadinha de 'nossa, não fazia tal coisa desde o ano passado', etc, mas não pude contar porque tive uma intoxicação alimentar BRABA dia 1º e só agora tô melhorando. O lado bom é poder fazer a piadinha: 'nossa, passei esse ano inteiro doente', que não é muito boa, mas é o que sobrou. Mas vamo que vamo tentar fazer desse o melhor ano que a gente conseguir. Um beijão pra todo mundo que me segue/ atura/apoia aqui no instagram. Sou muito, muito grato mesmo. Bora se divertir!", brincou o artista na legenda da publicação. O clique escolhido para ilustrar o texto foi uma foto do famoso posando na frente do Píer de Santa Mônica, em Malibu.Nos comentários, fãs também entraram na brincadeira e desejaram feliz ano novo ao músico: "Você pode dizer que teve um ano novo de rei porque ficou sentado no trono kkk", sugeriu uma internauta. "Feliz 2024! Não via uma publicação sua desde o ano passado", disse outro. "Ele já tá ótimo! Tá com a Sandy. A paisagem parece muito, os dois tão em Malibu", afirmou uma terceira. "Eita, rapaz. Rindo, mas com respeito! Melhoras e feliz ano novo, aí", desejou mais um.