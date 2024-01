Monique Evans faz desabafo sobre comentários homofóbicos em vídeo beijando a noiva - Reprodução/Instagram

Monique Evans faz desabafo sobre comentários homofóbicos em vídeo beijando a noivaReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 17:06 | Atualizado 03/01/2024 17:07

Rio - A apresentadora Monique Evans, de 67 anos, ficou surpresa com alguns comentários ofensivos que recebeu em um vídeo recente ao lado da noiva, a DJ Cacá Werneck, de 39. Nesta quarta-feira (03), a mãe da influenciadora Bárbara Evans foi ao Instagram para refletir sobre a situação e conversar com seus seguidores.

fotogaleria

"Tô um pouco chocada porque eu postei um vídeo com a minha mulher, de um beijo básico, e tiveram uns comentários totalmente homofóbicos. Eu acho estranho pelo seguinte, o tempo inteiro tem beijos entre homens e mulheres na web e as pessoas comentando: 'shippam?', 'casal novo', 'ai, que lindo'. A gente estava simplesmente demonstrando carinho com um beijo e [teve gente] dizendo que meus netos iam sentir vergonha. Bom, eu tenho uma neta de 14 anos e ela ama a gente como casal. E por que a Bárbara teria vergonha da gente? Por causa de um beijo? É a coisa mais normal, até na novela aparece. Não dá pra entender. No nosso casamento, vai ter beijo e é a Bárbara quem vai me levar até o altar, ela e meu filho. A minha neta vai ser a daminha. Não tem preconceito algum na família", afirmou a modelo em seus stories.



Monique ainda mencionou que não pretende esconder seu relacionamento nem dos netos mais jovens, como a pequena Ayla, de quase dois anos, e os gêmeos, Antônio e Álvaro, que completaram um mês. "Vocês acham que esses netos vão ser criados sem ver que a gente é um casal? Não, nós somos assumidas total, ninguém tem vergonha. Agora, eu poderia processar todo mundo que colocou nojinho pra gente, isso é preconceito. É muito triste ver que ainda tem gente que é preconceituosa", lamentou. A modelo está namorando com Cacá Werneck há 10 anos e as duas vão se casar no próximo mês de maio.