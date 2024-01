Britney Spears desmente boatos que estaria trabalhando em novo álbum - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 21:59

Rio - Britney Spears, de 42 anos, veio a público nesta quarta-feira (3), através do Instagram, desmentir os rumores de que estaria trabalhando em seu novo álbum com Charli XCX e Julia Michaels. A artista comunicou que nunca mais voltará à indústria musical.

"Só pra esclarecer as coisas, a maioria do que saiu nas notícias é lixo! Continuam dizendo que eu estou indo atrás de pessoas aleatórias para fazer um novo álbum… Eu nunca voltarei para a indústria musical!!! Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas!!! Para quem leu o meu livro, há muitas coisas que não sabem sobre mim... Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos!!! Eu sou uma ghost writer e eu honestamente gosto!!! As pessoas também estão dizendo que MEU LIVRO FOI LANÇADO SEM MINHA APROVAÇÃO e isso está longe de ser verdade... vocês já leram as notícias ultimamente??? Sou tão AMADA e abençoada!!!", disse Britney.