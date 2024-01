Viviane Araújo sensualiza ao lado do marido, Guilherme Militão, ao som de Ivete e Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 17:42

Rio - Viviane Araújo dançou a coreografia de "Macetando", sucesso de Ivete Sangalo com Ludmilla. Ao lado do marido, Guilherme Militão, a rainha de bateria do Salgueiro sensualizou e ainda ganhou um beijão no final.

"Foram 357 tentativas, mas saiu, né amor!?!", escreveu ela na legenda do vídeo postado nesta quarta-feira, 3.

Viviane e Guilherme estão juntos desde 2019 e têm um filho, Joaquim, de um ano.