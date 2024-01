Ivete Sangalo curte dia de piscina ao lado das filhas de Léo Santana e Simone Mendes - Reprodução

Publicado 03/01/2024 16:34

Rio - Alerta fofura! Ivete Sangalo compartilhou, nesta quarta-feira (3), que curtiu um dia de piscina ao lado de Liz, fruto do relacionamento de Léo Santana e Lore Improta, e Zaya, filha de Simone Mendes. Em um vídeo publicado em seu Instagram, a cantora mostrou o momento de diversão com as pequenas.

fotogaleria

"Uma dose dupla de amor para alegrar sua tarde! Titia ama muito", escreveu Ivete na legenda da publicação. "Ahh, eu amo tanto", comentou Lore. O registro, claro, encantou os internautas. "Meu Deus, essas meninas não tem a noção que tem um patrimônio brasileiro segurando elas…. Veveta, seja minha tia, por favor", brincou uma seguidora.

Confira:

Mais cedo, Léo Santana publicou no story de seu Instagram um vídeo de Liz animada para o dia na piscina. "Você vai para onde?", questionou o cantor para a filha. "Para a tia Veveta", disse a menina aos risos.