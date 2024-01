Bruna Griphao exibe suas curvas à beira da piscina em Pernambuco - Reprodução Internet

Bruna Griphao exibe suas curvas à beira da piscina em PernambucoReprodução Internet

Publicado 03/01/2024 14:11

Rio - A atriz Bruna Griphao, de 24 anos, fez a alegria de seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira, ao compartilhar algumas fotos em que aparece de biquíni à beira da piscina, em Pernambuco. A ex-BBB passou a virada do ano no Nordeste e continua por lá nesses primeiros dias de janeiro.

"Muita beleza para uma menina só", disse um admirador. "Sabe ser gostosa, né?", comentou outra pessoa. "Perfeita", disse um seguidor. "Maravilhosa é pouco", disse um fã.

Bruna Griphao está fora das telinhas desde o final do "BBB 23", no ano passado. A última novela de que a atriz participou foi "Nos Tempos do Imperador", entre 2021 e 2022, em que viveu a princesa Leopoldina.