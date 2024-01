Giovanna Antonelli mostra fotos de sua viagem ao Marrocos - Reprodução do Instagram

Publicado 03/01/2024 12:37 | Atualizado 03/01/2024 13:55

Rio - Giovanna Antonelli, de 47 anos, usou o Instagram, nesta quarta-feira, para mostrar algumas imagens de sua viagem ao Marrocos. Nas fotos, a atriz, que interpretou Jade em "O Clone" (2001), da TV Globo, gravada no país, aparece em meio às belezas do local, fazendo carinho em um camelo, pegando sol e visitando o comércio da região.

Na legenda, a artista compartilhou um trecho do poema "Marrocos com Amor", de Carminha Corrêa Jecko. "Oh, Marrocos das cores! Oh, Marrocos dos sabores! Oh, Marrocos dos amantes! Oh, Marrocos dos sentimentos! Da gente que encanta, das músicas que choram, lamentos inebriantes; Uma viagem calorosa.

Que toca corações, as almas. Que nos leva ao paraíso desconhecido, repleto de doces virgens, que fazem virar a cabeça. Oh, Marrocos que amo! Marrocos do mundo colorido. Oh, Marrocos dos sabores, do amor, da vida eterna!", escreveu.

Nos comentários, os internautas elogiaram Giovanna e lembraram de sua personagem emblemática. "Nossa eterna Jade", disse um seguidor. "Maravilhosa", afirmou outro admirador. "Quebrando tudo em Marrocos", opinou uma terceira pessoa.